Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Более 3 млн обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в этом году, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, более половины (52%) вопросов поступило от граждан старше 56 лет, а каждое четвертое — от молодежи.

В обращениях, направленных на прямую линию с главой государства, содержалось почти 3,5 млн конкретных вопросов, уточнил Кузнецов. Согласно статистике, активнее всего на связь с президентом выходили женщины (67% обращений).

Лидером по числу вопросов стала социальная сфера — ей было посвящено 18,94% обращений. При этом самой массовой темой стал уровень жизни пенсионеров. На втором месте по актуальности оказались вопросы, связанные с военной операцией на Украине (7,81% обращений).

Многие обращения также были связаны с борьбой с коррупцией, ремонтом и строительством дорог, жилья, оплаты труда медиков, дефицита льготных лекарств, качества коммунальных услуг. Отдельно граждане поднимали вопросы водоснабжения в Донбассе, экологических угроз, проблемы бездомных животных, а также жаловались на качество мобильной связи и интернета.

Больше всего обращений поступило из Москвы (543 тыс.). За столицей следуют Краснодарский край (208 тыс.), Санкт-Петербург (190 тыс.), Ростовская (109 тыс.) и Свердловская (93,3 тыс.) области. Из регионов Донбасса и Новороссии в этом году поступило 102,8 тыс. обращений.

Ранее из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента РФ Владимира Путина. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы.