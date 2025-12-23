Новый год-2026
23 декабря 2025 в 15:31

Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным

ОНФ: на прямую линию с Путиным в этом году поступило свыше 3 млн обращений

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Более 3 млн обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в этом году, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, более половины (52%) вопросов поступило от граждан старше 56 лет, а каждое четвертое — от молодежи.

В обращениях, направленных на прямую линию с главой государства, содержалось почти 3,5 млн конкретных вопросов, уточнил Кузнецов. Согласно статистике, активнее всего на связь с президентом выходили женщины (67% обращений).

Лидером по числу вопросов стала социальная сфера — ей было посвящено 18,94% обращений. При этом самой массовой темой стал уровень жизни пенсионеров. На втором месте по актуальности оказались вопросы, связанные с военной операцией на Украине (7,81% обращений).

Многие обращения также были связаны с борьбой с коррупцией, ремонтом и строительством дорог, жилья, оплаты труда медиков, дефицита льготных лекарств, качества коммунальных услуг. Отдельно граждане поднимали вопросы водоснабжения в Донбассе, экологических угроз, проблемы бездомных животных, а также жаловались на качество мобильной связи и интернета.

Больше всего обращений поступило из Москвы (543 тыс.). За столицей следуют Краснодарский край (208 тыс.), Санкт-Петербург (190 тыс.), Ростовская (109 тыс.) и Свердловская (93,3 тыс.) области. Из регионов Донбасса и Новороссии в этом году поступило 102,8 тыс. обращений.

Ранее из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента РФ Владимира Путина. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы.

