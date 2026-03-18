Названо единственное условие крупной победы «Спартака» над «Динамо»

«Спартак» может обыграть «Динамо» в матче Пути РПЛ Кубка России только при переменах у бело-голубых, считает экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru бывший футболист отметил, что эта ситуация вряд ли произойдет. По его мнению, «Динамо» не будут менять игру на данном этапе турнира.

Шансы «Спартака» на камбэк зависят от того, с каким планом на игру выйдет «Динамо». А им сейчас смысла менять игру, которая есть сейчас, нет. Думаю, изменений не будет. Могут быть, конечно, всякие удаления и пенальти, еще что-то… Но объективно шансов нет, — высказался Масалитин.

В зимнюю паузу новым главным тренером «Спартака» был назначен 52-летний Хуан Карлос Карседо. Под его руководством московская команда успела провести три матча: обыграла «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также проиграла «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Предстоящий матч станет решающим для пары «Спартак» — «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал уволить главного тренера армейцев Фабио Челестини. Он отметил, что не видит перспектив работы специалиста в команде. По мнению ветерана, Челестини умеет только хвалить футболистов.