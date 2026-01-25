Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери Мурашко заявил, что звонок девочки на «Прямую линию» спас жизнь ее матери

Экстренная пересадка органов и спасение жизни женщины в России стали возможны после того, как ее дочь позвонила на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Глава ведомства отметил, что в ходе такого мероприятия часто поступали обращения, требовавшие безотлагательной медицинской помощи.

Был такой уникальный случай, когда дочка позвонила по поводу тяжелого заболевания мамы, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация. Ее перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход, — сказал министр.

Ранее Путин заявил, что на «Прямую линию» поступило свыше 3 млн вопросов от граждан. Лидер страны также отметил тематику большинства обращений. Они касались в основном вопросов социальной политики государства.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что работа над обращениями граждан, прозвучавшими в ходе ежегодной прямой линии, продолжается без перерывов в течение всего года. По его словам, этой деятельностью занимаются правительство Российской Федерации совместно с Общероссийским народным фронтом.