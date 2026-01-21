В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина Песков: работа над обращениями граждан с прямой линии Путина ведется круглый год

Работа над обращениями граждан, озвученными во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, ведется непрерывно в течение всего года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этим занимаются правительство РФ и Общероссийский народный фронт. При этом Путин лично держит многие темы на контроле и регулярно заслушивает доклады о ходе их решения.

Работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается и Общероссийский народный фронт, этим занимается и наше правительство, кабинет министров. Лично президент многие темы держит под своим контролем. Сегодня он заслушает доклады по тем вопросам, которые поднимали граждане, — сказал он.

Предстоящее совещание президента с правительством будет посвящено обсуждению ключевых проблем, поднятых россиянами в программе «Итоги года». На встрече также будут рассмотрены «текущие вопросы, наиболее актуальные на сегодняшний день».

Ранее Песков заявил, что Путин проводит оперативные встречи с Советом безопасности по мере необходимости. Обычно они проходят раз в неделю, но график не является фиксированным и может оперативно меняться по решению главы государства, что не связано с какими-либо чрезвычайными событиями.