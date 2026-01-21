Песков ответил на вопрос о втором совещании Путина с Совбезом Песков: второе совещание Путина с Совбезом не связано ни с чем экстраординарным

Оперативные встречи с Советом безопасности президент России Владимир Путин проводит по мере необходимости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Обычно они проходят раз в неделю, но график не является фиксированным и может оперативно меняться по решению главы государства, что не связано с какими-либо чрезвычайными событиями, передает его слова ТАСС.

[Еженедельный] график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания, посвященного актуальным вопросам безопасности и роли РФ в формировании многополярного мира, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассмотрел дополнительные шаги по развитию технологий искусственного интеллекта в оборонных целях. По данному вопросу доклад представил министр обороны РФ Андрей Белоусов.