21 января 2026 в 13:21

Песков ответил на вопрос о втором совещании Путина с Совбезом

Песков: второе совещание Путина с Совбезом не связано ни с чем экстраординарным

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) Фото: kremlin.ru
Оперативные встречи с Советом безопасности президент России Владимир Путин проводит по мере необходимости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Обычно они проходят раз в неделю, но график не является фиксированным и может оперативно меняться по решению главы государства, что не связано с какими-либо чрезвычайными событиями, передает его слова ТАСС.

[Еженедельный] график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания, посвященного актуальным вопросам безопасности и роли РФ в формировании многополярного мира, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассмотрел дополнительные шаги по развитию технологий искусственного интеллекта в оборонных целях. По данному вопросу доклад представил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

