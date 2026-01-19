Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. Заседание посвящено текущим вопросам в сфере безопасности и участию России в строительстве многополярного мира. Докладчиком выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй — о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи. Давайте с этого начнем и попросим Сергея Викторовича Лаврова представить свои соображения на этот счет, — сказал глава государства, открывая совещание.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.