Трамп пригласил Токаева в Совет мира по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа, сообщил Tengrinews представитель главы Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, Токаев принял приглашение американского лидера. Таким образом, Казахстан вошел в круг государств-учредителей нового объединения.

В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения, — сказал он.

По словам Желдибая, Токаев также подчеркнул, что республика намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Казахстанский лидер также подтвердил стремление страны к укреплению международной стабильности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации.