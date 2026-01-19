Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:37

Трамп пригласил Токаева в Совет мира по сектору Газа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа, сообщил Tengrinews представитель главы Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, Токаев принял приглашение американского лидера. Таким образом, Казахстан вошел в круг государств-учредителей нового объединения.

В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения, — сказал он.

По словам Желдибая, Токаев также подчеркнул, что республика намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Казахстанский лидер также подтвердил стремление страны к укреплению международной стабильности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации.

Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
Дональд Трамп
США
сектор Газа
Палестина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтранс раскрыл, как облегчает последствия плана «Ковер» для пассажиров
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.