18 января 2026 в 17:23

Орбан присоединился к Совету мира Трампа

Венгрия поддержала мирную инициативу Трампа по Газе и вошла в его Совет мира

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В ходе эфира на радиостанции Kossuth он подчеркнул, что Орбан рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации, передает венгерский телеканал ATV.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, так как от происходящего в регионе напрямую зависит безопасность Европы. Известно, что в Совет мира войдут семь политиков, в том числе госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Орбан заявил, что фантазии европейских лидеров о репарациях после проигрыша России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.

До этого премьер-министр Венгрии озвучил ключевые пункты программы своего правительства, среди которых — прекращение финансовой помощи Киеву. Он пообещал, что в случае победы будет строго придерживаться этого курса, не позволяя Евросоюзу втянуть страну в конфликт.

