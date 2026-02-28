Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в баре

Жительница Лондона, 58-летняя Роуз Уэбб и ее 32-летняя дочь Кейси Джексон избили пятерых женщин-офицеров полиции в баре, сообщает The Sun. Все стороны конфликта отдыхали в пабе, ссора началась после того, как Уэбб толкнула одну из правоохранительниц, рассказал прокурор Алекс Баланси.

Роуз Уэбб, мать подсудимой, схватила Танишу Уитлок за волосы, потащила по полу и просто не отпускала. Даже когда им наконец удалось разнять их, она развернулась и ударила мисс Уитлок по голове. Другие прохожие пытались разнять дерущихся, и сотрудники полиции тоже вмешались, — пояснил прокурор.

В результате драки все пять полицейских оказались избиты. Правоохранители ведут расследование в отношении Уэбб и Джексон, им вменяют нападение на сотрудников при исполнении. Сами женщины отрицают вину, добавили в издании.

Ранее охранники столичного торгового центра «Щука» подверглись нападению со стороны группы агрессивных мужчин. Потасовка началась после того, как один из посетителей вступил в конфликт с сотрудниками охраны. После этого мужчина позвал на подмогу своих знакомых, и вскоре завязалась драка.