Иранцам «обрубили» интернет

В Иране практически полностью отключили интернет, свидетельствуют данные международной службы мониторинга NetBlocks. По данным сервиса, уровень подключения сейчас составляет всего 4%.

Сетевые данные показывают, что Иран сейчас находится в состоянии почти полного отключения интернета, уровень подключения к сети в стране составляет 4% от обычного уровня, — говорится в сообщении.

Ранее в Иране отсутствовал интернет более 60 часов. Тогда уровень подключения составлял не более 1%. Ограничения на доступ к интернету ввели вечером 8 января из-за провокаций, которые бунтовщики устроили в иранских городах.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что США не удастся свергнуть действующий режим в Иране. По его словам, подобная операция требует больших вложений и ресурсов. По мнению Блохина, чтобы сменить режим, надо отправлять в Иран пехоту со 100 тыс. человек. Он напомнил, что в Афганистан американцы направили 140 тыс. военных.