Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара

Прямой эфир телеканала Al Jazeera из студии в Катаре был экстренно прерван из-за сработавшего сигнала воздушной тревоги. Инцидент произошел на фоне сообщений о новых ракетных атаках и взрывах в районе расположения военных объектов США на Ближнем Востоке.

Звуки взрывов раздались по всему Катару. На телефоны местных жителей сразу пришли сообщения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу. Ударам иранских ракет также подверглись объекты американских военных в Кувейте. Они последовали после серии взрывов, которые прогремели в Тегеране, после начала совместной операции Израиля и США.

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о возможных жертвах среди американских военных в ходе военной операции против Ирана. В социальной сети Truth Social он подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение благополучия в будущем, а не на решение текущих проблем, и охарактеризовал ее «благородной миссией».