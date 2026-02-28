В России объяснили, почему Путин не «лупит» по центру Киева

Президент России Владимир Путин не допускает атак по центру Киева из-за своей порядочности, заявил ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. По его словам, лидера неоднократно просили «по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть», но политик отказался от этого шага в силу своего воспитания.

Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это все-таки разумный расчет. Мы не должны разрывать все. История этому учит, — отметил Степашин.

Ранее экс-премьер рассказал, что Путин в конце 90-х годов даже после назначения на высокую должность в Москве находил способ ухаживать за тяжелобольным отцом в Санкт-Петербурге. Будущий президент стал директором Федеральной службы безопасности. Путин считал личным долгом заботу об отце, поэтому попросил действующего тогда лидера Бориса Ельцина разрешить ему еженедельные отлучки в Северную столицу.

До этого бывший политик заявил, что надеется на решение всех задач СВО в 2026 году. Экс-премьер сообщил, что урегулирования конфликта на Украине можно было бы достичь после саммита РФ и США на Аляске, но этому помешали европейские страны.