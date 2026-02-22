Европу предупредили о печальных последствиях вступления Украины в ЕС Степашин: самым серьезным ударом по Евросоюзу станет вступление Украины

Вступление Украины в Европейский союз может обернуться для объединения тяжелейшими последствиями, заявил в интервью ТАСС экс-премьер России Сергей Степашин. По его мнению, интеграция Киева станет для ЕС более серьезным испытанием, чем любые внутренние противоречия.

Я думаю, самый серьезный удар по Евросоюзу будет в том случае, если туда придет террористический режим Украины. Вот тогда им сладко-то и не покажется, — отметил политик.

В качестве косвенного подтверждения своих слов Степашин привел ситуацию в Германии, которая столкнулась с трудностями из-за наплыва беженцев. Он обратил внимание на то, что ФРГ уже испытывает социальное напряжение из-за более миллиона украинских беженцев.

Ранее стало известно, что в 2025 году расходы Польши на помощь гражданам Украины достигли почти 8 млрд злотых (около $2,2 млрд). Средства направлялись на интеграцию и поддержку украинцев, покинувших родину из-за военных действий.

На днях президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса украинских беженцев. Теперь иностранцы будут лишены льгот. Согласно проекту, украинцы теряют доступ к бесплатной медицине, а также льготы на оплату жилья.