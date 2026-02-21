Раскрыта баснословная сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев РИА Новости: Польша в 2025 году потратила на нужды украинских беженцев $2,2 млрд

В 2025 году расходы Польши на помощь гражданам Украины достигли почти 8 млрд злотых (около $2,2 млрд), передает РИА Новости со ссылкой на ответ правительства на депутатский запрос, который обнародовал парламентарий Сейма Дариуш Матецкий. Фактическое исполнение составило 7,93 млрд злотых, что равно 98,6% от первоначального объема. Средства направлялись на интеграцию и поддержку украинцев, покинувших родину из-за военных действий.

Основная финансовая нагрузка пришлась на социальную сферу. Ключевые статьи расходов распределились следующим образом: более 2,14 млрд злотых ($0,6 млрд) было выплачено через Управление социального страхования, а система здравоохранения потратила на медицинскую помощь украинцам около 763 млн злотых ($213 млн).

Министерство внутренних дел и администрации израсходовало на эти цели примерно 1,23 млрд злотых ($0,34 млрд). Дополнительные ассигнования также выделялись на образовательные нужды, включая стипендии и учебники для украинских детей.

На днях президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса украинских беженцев. Теперь иностранцы будут лишены льгот. Согласно проекту, украинцы теряют доступ к бесплатной медицине, а также льготы на оплату жилья.