Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке

Великобритания рассматривает возможность поставок дронов-перехватчиков Octopus союзникам на Ближнем Востоке, сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что эти аппараты производятся в рамках оборонного партнерства с Украиной.

Британские власти считают, что Octopus могут быть эффективны против иранских БПЛА Shahed. Предполагается, что Лондон может передать другим странам несколько тысяч этих машин, сборка которых началась в Соединенном Королевстве в январе.

Также Великобритания отправила в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon для усиления британской оборонительной эскадрильи. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что таким образом Лондон отвечает на запросы, отправленные союзниками в регионе.

До этого Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении потребовали от Ирана немедленно прекратить наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран охарактеризовали эти атаки как «бесцеремонные» и предупредили, что в противном случае против Тегерана будут приняты военные меры. В коммюнике, распространенном правительством ФРГ, подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон готовы сделать все необходимое для защиты безопасности своих партнеров в регионе.