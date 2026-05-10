10 мая 2026 в 11:47

Дмитриев предупредил ЕС об ухудшении положения на фоне сближения РФ и КНР

Дмитриев: варианты в энергетике для Европы стали хуже из-за партнерства РФ и КНР

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Варианты энергоснабжения для Евросоюза и Великобритании ухудшились на фоне крупнейшего энергокризиса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его мнению, это связано с ожидаемым укреплением сотрудничества России и Китая в газовой и нефтяной сферах.

Варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились, — написал Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китайская Народная Республика достигли высокой степени договоренности по вопросу развития нефтегазового сотрудничества и готовы сделать «серьезный шаг вперед». Он уточнил, что для реализации согласованы все вопросы.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема отметил, что руководству Евросоюза нужно возобновить закупки энергоносителей у России, чтобы избежать энергокризиса. По его словам, блок отчаянно нуждается в них независимо от введенных санкций.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

