18 мая 2026 в 03:34

«С нас хватит»: в США заговорили о революции

Экс-конгрессвумен Грин заявила о риске революции в США из-за войны против Ирана

Отправка американских военных в Иран может привести к революции внутри страны, заявила бывшая конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети. Американское общество устало от новых военных конфликтов, подчеркнула она.

Нынешняя администрация, по мнению Грин, нарушила обещание не начинать войны. Политик также сообщила о намерении создать коалицию, способную выступить против руководства США.

По словам экс-конгрессвумен, такое объединение будет невозможно остановить. Она добавила, что выступает за прекращение возможной войны с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США ДональдТрамп во вторник проведет встречу с командой по национальной безопасности. По словам журналиста, на совещании планируется обсудить возможные военные действия в конфликте с Ираном.

До этого Трамп потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

«С нас хватит»: в США заговорили о революции
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

