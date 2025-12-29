Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах Конгрессвумен Грин обвинила республиканцев и демократов в росте госдолга США

Республиканская и Демократическая партии США виноваты в росте государственного долга, участии в бесконечных войнах и девальвации доллара, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В своем заявлении в социальной сети X она объяснила это причиной роста числа независимых избирателей, особенно среди молодежи.

Обе партии виноваты в госдолге почти в $40 трлн, непрекращающихся иностранных войнах и иностранной помощи, которая ничего не дает американцам. <…> Обе партии просто тыкают пальцами друг в друга и строят свои кампании на неудачах другой стороны, — написала она.

Грин заявила, что обе партии не предлагают реальных решений, а лишь обвиняют друг друга в провалах. По мнению политика, американские избиратели должны требовать от политиков отличных результатов, а не быть благодарными за «крохи». Грин призвала независимых избирателей руководствоваться принципом «заслужи мой голос», чтобы добиться перемен.

Ранее Грин предложила исключить расходы на поддержку Украины и других государств из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, стартующий 1 октября. В своем видеообращении она подчеркнула необходимость отказаться от выделения Киеву $600 млн (49 млрд рублей) и запретить включение подобной помощи в будущие бюджеты государства.