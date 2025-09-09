В Конгрессе США предложили убрать помощь Украине из оборонного бюджета Конгрессвумен Тейлор Грин предложила убрать помощь Киеву из бюджета на 2026 год

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила убрать помощь Украине и другим странам из проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год, который начинается 1 октября. В видеообращении, опубликованном в соцсети X, она пояснила, что необходимо отказаться от отправки $600 млн (49 млрд рублей) Киеву и запретить включение подобной помощи в бюджет страны в будущем.

Мы не можем позволить себе финансировать конфликты других стран, цели других стран, оборону стран, которые мы не обязаны защищать, — сказала Тейлор Грин.

Конгрессвумен также призвала не выделять Израилю $500 млн (41 млрд рублей) на укрепление системы ПРО. Также она считает, что Вашингтону нужно отказаться от отправки $1 млрд (82 млрд рублей) Тайваню, а также от финансовой помощи Ираку и Сирии.

Ранее Тейлор Грин заявляла, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.