Кинокритик назвал самые стоящие фильмы 2025 года

Фильм «Лермонтов» стал одной из самых стоящих отечественных картин, вышедших в 2025 году, заявил NEWS.ru кинокритик и продюсер Сергей Сычев. Кроме того, по его словам, в топ российских фильмов, заслуживающих внимания, вошел проект режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Кинокритик отметил, что актер Юрий Борисов по-новому раскрыл образ поэта.

В российском кинопрокате 2025 года хочется выделить два фильма. Первый из них «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Умарова. Картина представила неожиданный взгляд на личность поэта: он выглядит смелым и любвеобильным бунтарем. Благодаря Борисову зритель видит немного сказочный, но новый образ деятеля. Второй значимой для этого года отечественной картиной стал фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Несмотря на первичную схожесть по идее с «Пророком», проект кардинально отличается. Это фильм медленный, временами непонятный, но, с другой стороны, это попытка показать поэта таким, каким мы его не знали: тяжелым и колючим, — пояснил Сычев.

Среди иностранных картин кинокритик выделил фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Сычев отметил, что ценность киноленты заключается в поднятии вечных вопросов о свободе под видом черной комедии. По его словам, вторым значимым мировым проектом стала работа иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», уже отмеченная наградой в Каннах.

Первое место среди самых обсуждаемых в мире кинокартин занял фильм «Битва за битвой». Это главный претендент на «Оскар». Несмотря на неоднозначную реакцию, он был тепло воспринят критиками, назвавшими его ярким и сильным. Фильм ценен актуальным содержанием. На первый взгляд это черная комедия с юмором, доведенным до абсурда, но на самом деле ведущей темой картины становятся вечные вопросы: что значит быть свободным и сколько это стоит. Вторым по значимости фильмом для меня стала картина «Простая случайность» Джафара Панахи. Проект уже получил приз на Каннском кинофестивале и может рассчитывать на другие международные награды, — подытожил Сычев.

Ранее актриса Полина Максимова отреагировала на критику фильма «Чебурашка» со стороны депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова. Знаменитость дала понять, что ее мало интересует мнение коллеги по цеху.