Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета

Россияне столкнулись с новой схемой обмана, когда злоумышленники, маскируясь под сотрудников провайдера, выманивают конфиденциальные данные, передает РИА Новости. Используя старые адреса жертв, они запугивают людей и получают доступ к их личным кабинетам.

Схема работает отлажено: мошенник звонит, точно называет ваш прежний домашний адрес и предлагает «переоформить» или «оптимизировать» тариф интернета. Если абонент уточняет, что уже не проживает там, аферист предлагает помочь «удалить данные из базы». Для этого якобы требуется подтверждение через СМС-код. Как только код озвучен, преступник получает полный контроль над учетной записью.

Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные, — отмечается в расследовании.

В личном кабинете хранится масса информации для кражи: паспортные данные, история платежей, детализация звонков. Это открывает путь к оформлению кредитов, доступу к другим сервисам и прямым хищениям со счетов.

Агентство напомнило, что настоящий оператор никогда не запросит по телефону полный код подтверждения. Все действия с тарифами безопаснее совершать напрямую через официальное приложение или звоня на горячую линию провайдера самостоятельно.

Ранее в МВД рассказали, что в 2025 году мошенники начали красть аккаунты пользователей портала госуслуг с новой целью. В частности, речь идет о психологическом воздействии на владельца учетной записи и оформлении электронных сим-карт.