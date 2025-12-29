Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 05:19

Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета

РИАН: мошенники крадут данные россиян под видом изменения интернет-тарифа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне столкнулись с новой схемой обмана, когда злоумышленники, маскируясь под сотрудников провайдера, выманивают конфиденциальные данные, передает РИА Новости. Используя старые адреса жертв, они запугивают людей и получают доступ к их личным кабинетам.

Схема работает отлажено: мошенник звонит, точно называет ваш прежний домашний адрес и предлагает «переоформить» или «оптимизировать» тариф интернета. Если абонент уточняет, что уже не проживает там, аферист предлагает помочь «удалить данные из базы». Для этого якобы требуется подтверждение через СМС-код. Как только код озвучен, преступник получает полный контроль над учетной записью.

Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные, — отмечается в расследовании.

В личном кабинете хранится масса информации для кражи: паспортные данные, история платежей, детализация звонков. Это открывает путь к оформлению кредитов, доступу к другим сервисам и прямым хищениям со счетов.

Агентство напомнило, что настоящий оператор никогда не запросит по телефону полный код подтверждения. Все действия с тарифами безопаснее совершать напрямую через официальное приложение или звоня на горячую линию провайдера самостоятельно.

Ранее в МВД рассказали, что в 2025 году мошенники начали красть аккаунты пользователей портала госуслуг с новой целью. В частности, речь идет о психологическом воздействии на владельца учетной записи и оформлении электронных сим-карт.

мошенники
провайдеры
интернет
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
Составлен список лучших направлений для зимнего отдыха за границей
Зимния идиллия: +10 в Сочи, −10 в Москве: какая будет погода в январе
«Ползает на животе»: на Западе обратили внимание на унижение Европы
Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине
После смертельного пожара на Камчатке возбудили уголовное дело
Кинокритик назвал самые стоящие фильмы 2025 года
Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной»
Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон
Гидрометцентр дал итоговый прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве
Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску
ВСУ под Димитровом пропустили как «своих» разведку ВС России
Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион
Зеленский не сумел скрыть волнения после переговоров с Трампом
SHOT: серия взрывов раздалась в одном из российских городов
«Поднять руку на женщину?»: политик в Дагестане лишился поста из-за дебоша
Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину
Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета
Сонник: убить паука — к деньгам или измене?
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.