Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» с новой целью Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» для воздействия на жертву

Мошенники в 2025 году начали красть аккаунты пользователей портала госуслуг с новой целью, сообщили в пресс-центре МВД России. В частности, речь идет о психологическом воздействии на владельца учетной записи и оформлении электронных сим-карт. В дальнейшем они используются преступниками в противоправных целях, передает ТАСС.

Приоритетной целью получения доступа к учетной записи «Госуслуг» в текущем году является психологическое воздействие на владельца, получение его персональных данных и оформление электронных сим-карт для дальнейшего их использования в противоправных целях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники часто убеждают жертву связываться с ними по собственной инициативе. После этого они имитируют взлом аккаунта и просят собеседника связаться с «технической поддержкой» по поддельному номеру.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что в предновогодний период резко возрастает активность мошенников, создающих фейковые сайты для обмана туристов. Злоумышленники создают копии страниц реальных турагентств, чтобы выманить предоплату.