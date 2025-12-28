Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 05:12

Мошенники начали использовать новогодние туры для обмана россиян

Депутат Немкин предупредил россиян о схемах мошенников с новогодними турами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
В предновогодний период резко возрастает активность мошенников, создающих фейковые сайты для обмана туристов, предупредил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, злоумышленники создают копии сайтов реальных турагентств и частных арендодателей, предлагая «уникальные» новогодние туры и аренду жилья для того, чтобы выманить предоплату.

С приближением Нового года мошенники активно используют повышенный спрос на отдых и праздничные путешествия. Одной из популярных схем становятся фейковые предложения аренды домов, коттеджей, бань или горнолыжных туров, — сказал он.

Мошенники искусственно создают ажиотаж, предлагая «ограниченное количество мест» или «специальные цены», чтобы заставить жертву поторопиться с оплатой. После получения денег, как правило, требуется полная предоплата без договора, «арендодатель» исчезает, а сайт и контакты перестают работать.

Иногда мошенники поддерживают переписку, чтобы вытянуть дополнительные средства. Наиболее уязвимыми, по мнению Немкина, становятся туристы, планирующие поездку в последний момент и доверяющие непроверенным объявлениям в соцсетях.

Для защиты от обмана депутат рекомендует бронировать жилье только через проверенные платформы с системой безопасных платежей и отзывов. Любые предложения с предоплатой без договора нужно считать высокорискованными.

Ранее сообщалось, что мошенники применяют популярную новогоднюю игру «Тайный Санта», чтобы обманывать пользователей интернета и похищать их денежные средства. В преддверии праздников злоумышленники активизировались в Сети.

Новый год
мошенники
сайты
аферисты
