27 декабря 2025 в 08:08

Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян

Роскачество: мошенники используют «Тайного Санту» для обмана россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мошенники применяют популярную новогоднюю игру «Тайный Санта», чтобы обманывать пользователей интернета и похищать их денежные средства, заявили ТАСС в центре цифровой экспертизы Роскачества. Там добавили, что в преддверии праздников злоумышленники активизировались в Сети.

Специалисты уточнили, что схема строится на психологии праздничного периода. В это время люди часто доверяют обещаниям быстрой выгоды. Пользователям предлагают перевести небольшую сумму, представляя это как взнос на подарок неизвестному человеку. Взамен обещают возможность получения крупного денежного приза или дорогого устройства. Однако на практике все перечисленные средства просто достаются мошенникам.

В Роскачестве также обратили внимание, что главная опасность связана не только с потерей первоначального взноса. После указания реквизитов банковской карты человеку могут предложить подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. В итоге со счета может быть списана сумма, которая будет заметно выше первоначального платежа. Специалисты рекомендуют гражданам проявлять повышенную осторожность в предновогодние дни.

Ранее в МВД сообщали, что перед Новым годом в России фиксируется резкий рост активности мошенников, которые маскируют свои схемы под выгодные предложения с целью похищения денег и персональных данных граждан. Злоумышленники создают поддельные страницы известных маркетплейсов. На этих страницах они размещают предложения о якобы скидках до 90%.

