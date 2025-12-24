Новый год-2026
24 декабря 2025 в 05:18

Мошенники начали обманывать россиян под видом игры в «Тайного Санту»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Злоумышленники приглашают россиян в мессенджерах сыграть в «Тайного Санту», выяснило РИА Новости. В агентстве говорится, что для получения подарка от незнакомого человека предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.

В частности, россиянам предлагают для участия в игре выполнить условие — подписаться на ряд Telegram-каналов. Однако, перейдя по ней, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана граждан, связанную с доставкой подарков к Новому году. Жертвами становятся сотрудники различных компаний. Злоумышленники рассылают им СМС-сообщения якобы от службы доставки.

Тем временем МВД России предупредило граждан о распространении агрессивной схемы шантажа с использованием сайтов-клонов запрещенных ресурсов, после их посещения с пользователей требуют деньги. Злоумышленники создают фишинговые страницы, которые собирают данные пользователей — как вводимые добровольно, так и выгружаемые из открытых источников. Получив доступ к информации, они выдвигают ложные обвинения, например в просмотре нелегального контента, и требуют деньги за неразглашение этой информации.

мошенники
Тайный Санта
игры
Новый год
