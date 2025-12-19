МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фишинговыми сайтами МВД предупредило о схеме мошенничества с шантажом за просмотр запрещенных сайтов

МВД России предупредило граждан о распространении агрессивной схемы шантажа с использованием сайтов-клонов запрещенных ресурсов, после их посещения с пользователей требуют деньги. Злоумышленники создают фишинговые страницы, которые собирают данные пользователей — как вводимые добровольно, так и выгружаемые из открытых источников. Получив доступ к информации, они выдвигают ложные обвинения, например, в просмотре нелегального контента, и требуют деньги за неразглашение этой информации.

Для усиления психологического давления вымогатели устанавливают жесткие дедлайны, жертвам дают всего три часа на оплату выкупа. Преступники угрожают не только публикацией личных данных, но и их использованием для совершения других преступлений от имени пострадавшего. В МВД подчеркнули, что мошенники часто пытаются придать своим требованиям вид «законного наказания» или штрафа, но подобная активность является уголовно наказуемым деянием.

Правоохранительные органы напомнили, что цель злоумышленников — исключительно получение прибыли через запугивание. Ведомство призывает граждан не вступать в переписку с шантажистами, не переводить денежные средства и незамедлительно сообщать о подобных инцидентах в полицию.

