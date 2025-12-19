Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 09:47

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фишинговыми сайтами

МВД предупредило о схеме мошенничества с шантажом за просмотр запрещенных сайтов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

МВД России предупредило граждан о распространении агрессивной схемы шантажа с использованием сайтов-клонов запрещенных ресурсов, после их посещения с пользователей требуют деньги. Злоумышленники создают фишинговые страницы, которые собирают данные пользователей — как вводимые добровольно, так и выгружаемые из открытых источников. Получив доступ к информации, они выдвигают ложные обвинения, например, в просмотре нелегального контента, и требуют деньги за неразглашение этой информации.

Для усиления психологического давления вымогатели устанавливают жесткие дедлайны, жертвам дают всего три часа на оплату выкупа. Преступники угрожают не только публикацией личных данных, но и их использованием для совершения других преступлений от имени пострадавшего. В МВД подчеркнули, что мошенники часто пытаются придать своим требованиям вид «законного наказания» или штрафа, но подобная активность является уголовно наказуемым деянием.

Правоохранительные органы напомнили, что цель злоумышленников — исключительно получение прибыли через запугивание. Ведомство призывает граждан не вступать в переписку с шантажистами, не переводить денежные средства и незамедлительно сообщать о подобных инцидентах в полицию.

Ранее 43-летняя госслужащая из Москвы потеряла почти 8 млн рублей после общения с «бизнесменом» на сайте знакомств. Мужчина утверждает, что живет за границей и зарабатывает на инвестициях в драгоценные металлы, а позже пообещал москвичке безбедную жизнь.

МВД
сайты
шантаж
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен заявила о единогласном решении ЕС по санкциям
«Миннесота» одержала блистательную победу благодаря Тарасенко и Капризову
Украинские БПЛА атаковали предприятия в российском регионе
Леопард утащил в лес пятилетнюю девочку и растерзал ее
Наступление ВС РФ на Харьков 19 декабря: гибель сержантов, замес в Купянске
На МКАД загорелся автомобиль Volvo
Стало известно, где натаскивали исполнителей теракта в «Крокусе»
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фишинговыми сайтами
Пушков объяснил Каллас, почему страны доверяют России
Власти Петербурга назвали условие для строительства метро до Пулково
«Потерянные деньги»: Орбан раскритиковал ЕС за кредит Украине
Власти Орла раскрыли последствия атаки вражеских БПЛА
Ростовчане показали на фото последствия атак БПЛА
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Россиян предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
Евросоюз связал кредит в €90 млрд с закупкой оружия для ВСУ в Европе
Сколько стоит оформить доверенность у нотариуса: изучаем цены в регионах
Бельгия раскрыла, кто продвигает идею конфискации российских активов
Психолог назвала истинную причину женской тоски по бывшему возлюбленному
Бельгийский премьер пошутил про свою дачу под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.