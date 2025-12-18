Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:59

Москвичка поверила жениху-инвестору и лишилась состояния

В Москве госслужащая потеряла 8 млн рублей после общения на сайте знакомств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве 43-летняя госслужащая по имени Наталья потеряла почти 8 млн рублей после общения с «бизнесменом» Павлом на сайте знакомств, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина говорил, что живет за границей и зарабатывает на инвестициях в драгоценные металлы, а позже пообещал жертве безбедную жизнь.

Как пишет канал, Павел показал женщине инвестиционную платформу и свел с людьми, которые открыли ей транзитный счет в сингапурском банке и «помогали» переводить деньги. Сначала она отправила 200 тыс. рублей, затем 400 тыс. рублей, после чего суммы продолжили расти. Наталье даже приходилось оплачивать налоги банку, но ее это не смущало: вложения приносили доход, а баланс на счете увеличивался.

Проблемы начались, когда женщина попыталась забрать прибыль: целый месяц Павел и его сообщники кормили ее обещаниями, ссылаясь на технические сбои при выводе средств. Наталья обратилась в полицию. Выяснилось, что никакого бизнесмена Павла не существует, а сайты, чеки и документы оказались подделкой. Все это время деньги уходили дропперам.

Основного мошенника правоохранители не нашли, но установили пятерых россиян, на счета которых поступали чужие денежные средства. По словам Натальи, их до сих пор не задержали, и она опасается, что дропперы могут скрыться за пределами России.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обходить закон о дропперах, прося россиян самих проводить операции под видом криптотранзакций. Примечательно, что такие схемы не освобождают исполнителей от уголовной ответственности. Злоумышленники убеждают человека, что он участвует в законных операциях с криптовалютой. На деле через его карту или кошелек выводятся украденные деньги.

альфонсы
сайты знакомств
мошенники
инвестиции
