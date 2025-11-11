Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств МВД: аферисты создают поддельные анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки

Организаторы мошеннических схем заставляют своих исполнителей создавать поддельные профили на платформах для онлайн-знакомств, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Эти профили применяются для привлечения жертв в офлайн-ловушки или для получения их банковских данных.

Исполнители мошеннических схем, известные как «воркеры», создают фиктивные профили, ведут переписку, организуют встречи и переводят жертв в офлайн-ловушки или на банковские реквизиты по указанию своих кураторов, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что онлайн-платформы для знакомств, в том числе мессенджеры и сайты с бесплатными объявлениями, продолжают быть привлекательными для мошенников. В связи с этим рекомендуется прекратить общение с теми, кто запрашивает денежные переводы, личные данные или коды из SMS.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще выдают себя за бухгалтеров или работников налоговой, чтобы обмануть людей. Они могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника и использовать его для связи. Например, злоумышленники звонят от имени Федеральной налоговой службы и предлагают оформить вычет, убеждая открыть новую карту и ввести личные данные на поддельном сайте.