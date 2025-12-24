Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 16:35

Психолог оценила традицию загадывать желания под бой курантов

Психолог Тайчинова: загадывание желаний работает на психологическом уровне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Загадывание желаний работает на нескольких психологических уровнях, рассказала «ФедералПресс» психолог, телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова. Она отметила, что такая практика может принести пользу.

С психологической точки зрения загадывание желаний работает сразу на нескольких уровнях. Во-первых, оно дает поддержку и ощущение, что впереди ждет что-то хорошее. Во-вторых, это возвращение в детство, в состояние игры и веры в чудеса, которое снижает тревогу и напряжение. В-третьих, формулируя новогоднее желание, человек останавливается и прислушивается к себе: чего я на самом деле хочу, что для меня сейчас важно, — рассказала Тайчинова.

Психолог отметила, что полезнее загадывать не абстрактные желания, а четко их формулировать. По ее словам, такая традиция поможет настроиться на грядущий год и сработает как «внутренний компас».

Ранее психоаналитик Стелла Гусарова рассказала, что маленькие личные ритуалы помогут обрести новогоднее настроение. Она призвала быть честным с самим собой и не заставлять себя веселиться в преддверии Нового года.

