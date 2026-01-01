Бузова показала, как глотает бумажку с новогодним желанием на фоне Путина Ольга Бузова обожгла палец, пока загадывала новогоднее желание под бой курантов

Телеведущая Ольга Бузова едва не подавилась бумажкой с новогодним желанием под бой курантов. Кроме того, она обожгла пальцы, пока зажигала записку. Звезда не стала раскрывать свое желание. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что провела душевный вечер и насыщенную ночь в гостях у продюсера Лики Бланк.

Все по традиции: [президент России] Владимир Владимирович, бумажка, бокальчик. Каждый раз не знаю, что загадывать, и каждый раз давлюсь этой бумажкой, — отметила Бузова.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала, что едва не утонула в Коста-Рике, где встретила Новый год. По словам модели, ее вытащил из воды серфер. Звезда поблагодарила молодого человека за спасение.

Блогер Оксана Самойлова между тем решила сделать себе подарок и приобрела двух лошадей. Она заявила, что животных зовут Монте-Карло и Олимп. Модель провела новогодние праздники в кругу самых близких людей. При этом ее мужа рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рядом с ней не было. После застолья Самойлова вместе со своими детьми устроила просмотр новогодних фильмов.