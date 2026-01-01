«Help! Помогите!»: Виктория Боня рассказала о новогоднем ужасе в Коста-Рике Виктория Боня едва не погибла в Коста-Рике в Новый год

Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что едва не утонула в Коста-Рике, где встретила Новый год. По словам модели, ее вытащил из воды серфер. Звезда поблагодарила молодого человека за спасение.

Я только что чуть не утонула. Ужас! Вода прибыла, волны были глубокие. Я знаю, что, когда уносит назад, надо плыть вбок. Меня так закрутило. Я начала кричать: «Help! Помогите!» — отметил Боня.

