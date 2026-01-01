Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 13:44

«Help! Помогите!»: Виктория Боня рассказала о новогоднем ужасе в Коста-Рике

Виктория Боня едва не погибла в Коста-Рике в Новый год

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что едва не утонула в Коста-Рике, где встретила Новый год. По словам модели, ее вытащил из воды серфер. Звезда поблагодарила молодого человека за спасение.

Я только что чуть не утонула. Ужас! Вода прибыла, волны были глубокие. Я знаю, что, когда уносит назад, надо плыть вбок. Меня так закрутило. Я начала кричать: «Help! Помогите!» — отметил Боня.

Ранее модель заявила о желании стать матерью ребенка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, комментируя сообщения, что предприниматель согласился платить за ЭКО молодым женщинам, рожающим ему наследников. Она задалась вопросом: «Где брать сперму-то?»

До этого Боня рассказала, что ее дочь Анджелина в юном возрасте уже применяет принципы «изобильного мышления». Она сказала, что годами транслировала эти принципы своей аудитории. По словам телеведущей, девочка не просто слушает рассуждения о самоценности и финансовом росте, но и активно использует их в жизни.

