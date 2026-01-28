«Меня доконали»: Боня задумалась о пластической операции из-за хейтеров

Виктория Боня вновь обратилась к пластической хирургии, выбрав на этот раз клинику в Лондоне для борьбы с несовершенствами фигуры, о чем сама рассказала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Поводом для визита к британскому специалисту стали язвительные комментарии подписчиков, обсуждавших ее целлюлит на свежих снимках.

Вы меня доконали. Я пришла к доктору Дюку жаловаться, что вы мой целлюлит обсуждаете. Он сказал, что исправит мне весь целлюлит… Я в Лондоне. Изначально я пришла к нему из-за внутренней поверхности бедра, — пожаловалась Боня.

Телеведущая призналась, что критика заставила ее всерьез заняться зоной бедер, хотя сначала она протестировала методики доктора Дюка на своей подруге. Звезда планирует избавиться от изъянов с помощью инъекционных процедур и аппаратных методик, однако предупредила фанатов, что мгновенного преображения ждать не стоит. По словам Бони, работа над качеством кожи — процесс трудоемкий и длительный.

Ранее Боня устроила публичный скандал своей 13-летней дочери Анджелине из-за напрасно забронированного номера в отеле для друга девочки. Блогер пришла в ярость, узнав об отмене поездки мальчика уже после оплаты жилья, и заявила, что ее доверие было подорвано. В качестве наказания телеведущая пообещала больше не оплачивать дочери роскошный досуг.