Виктория Боня опубликовала видео, как обматерила и побила 13-летнюю дочь Виктория Боня на камеру обругала и побила дочь 13-летнюю дочь из-за денег

Телеведущая Виктория Боня устроила публичный скандал своей 13-летней дочери Анджелине. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) блогер рассказала, что оплаченный ею отдельный номер в отеле для друга дочери простоит пустым.

Скандал! Мое доверие подорвано, — написала Боня.

По словам Бони, мальчик отменил поездку уже после бронирования, а выяснилось это позже. Звезда резко отреагировала на потраченные впустую деньги и накричала на Анджелину.

Телеведущая заявила, что произошедшее стало последней роскошной поездкой для дочери и подобный досуг больше оплачивать не будет. Она подчеркнула, что устала от безответственного отношения наследницы к деньгам.

Ранее Боня рассказала, что Анджелина перешла на дистанционный формат обучения, который требует значительных финансовых вложений. Годовая стоимость онлайн-образования для дочери составляет €80 тыс. (около 7,2 млн рублей). Она забрала дочь из английского пансиона в прошлом году, поскольку ей не понравилось обучение с проживанием в школе.

Телеведущая также рассказывала, что девочка в юном возрасте уже применяет принципы «изобильного мышления». Она подчеркнула, что годами транслировала эти принципы своей аудитории. По словам Бони, дочь не просто слушает рассуждения о самоценности и финансовом росте, но и активно использует их в жизни.