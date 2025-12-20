Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 14:13

Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера

Виктория Боня заявила, что ее дочь живет по законам изобильного мышления

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее дочь Анджелина в юном возрасте уже применяет принципы «изобильного мышления». У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она сказала, что годами транслировала эти принципы своей аудитории. По словам телеведущей, девочка не просто слушает рассуждения о самоценности и финансовом росте, но и активно использует их в жизни.

Я поняла, что Анджелина — она все, о чем я говорю вам, девочки, применяет в жизни. Просто мастерство, — сказала Боня.

Звезда призналась, что ее впечатлил разговор с дочерью на тему денег. По ее словам, Анджелина уверенно заявила, что высокий доход должен быть не конечной целью, а базовым минимумом. Телезвезда подчеркнула, что девочка хорошо понимает механику мышления изобилия и универсальные законы. По мнению Бони, именно это осознанное применение и приводит к конкретным результатам.

Ранее телеведущая говорила, что ее дочь перешла на дистанционный формат обучения. Она отметила, что онлайн-образование требует значительных финансовых затрат. По словам звезды, годовая стоимость обучения ее 13-летней дочери Анджелины составляет $80 тыс. (7,2 млн рублей).

Виктория Боня
шоу-бизнес
дети
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники
Пенсионерка не смогла вернуть проданную «однушку» по «схеме Долиной»
Онколог ответил, почему операция могла не спасти Лобоцкого от рака
Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»
Сильная метель и холод до –25? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»
Названо место прощания с актером Лобоцким
Звезда YouTube Пол уехал в больницу с тяжелой травмой после боя с Джошуа
Очевидцы засняли охваченное огнем кафе в Киеве
Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки
Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова
В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы
Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера
Россиянам дали прогноз по ценам на жилье
Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае
В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье
Молодая пара разбилась в ДТП из-за уходившего от погони пьяного водителя
В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.