Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее дочь Анджелина в юном возрасте уже применяет принципы «изобильного мышления». У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она сказала, что годами транслировала эти принципы своей аудитории. По словам телеведущей, девочка не просто слушает рассуждения о самоценности и финансовом росте, но и активно использует их в жизни.

Я поняла, что Анджелина — она все, о чем я говорю вам, девочки, применяет в жизни. Просто мастерство, — сказала Боня.

Звезда призналась, что ее впечатлил разговор с дочерью на тему денег. По ее словам, Анджелина уверенно заявила, что высокий доход должен быть не конечной целью, а базовым минимумом. Телезвезда подчеркнула, что девочка хорошо понимает механику мышления изобилия и универсальные законы. По мнению Бони, именно это осознанное применение и приводит к конкретным результатам.

Ранее телеведущая говорила, что ее дочь перешла на дистанционный формат обучения. Она отметила, что онлайн-образование требует значительных финансовых затрат. По словам звезды, годовая стоимость обучения ее 13-летней дочери Анджелины составляет $80 тыс. (7,2 млн рублей).