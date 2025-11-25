День матери
25 ноября 2025 в 16:50

Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери

Телеведущая Боня тратит на образование дочери свыше 7 млн рублей

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Боня раскрыла детали образовательного процесса своей 13-летней дочери. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что девочка перешла на дистанционный формат обучения, который требует значительных финансовых вложений.

Боня уточнила, что годовая стоимость онлайн-образования для дочери составляет €80 тыс. (около 7,2 млн рублей). Она забрала Анджелину из английского пансиона в прошлом году, поскольку той не понравилось обучение в школе с проживанием.

Она продолжила учиться онлайн, и тогда мы поняли, что онлайн учебы в ее случае очень удобная система, так как я очень часто летаю, мне комфортно, когда Энджи со мной может летать и также заниматься лошадьми, — написала Боня.

Ранее она заявила, что проходит через процедуру интимного омоложения. В рамках общения с подписчиками, которые попросили ее рассказать о том, как ведущая поддерживает молодость, Боня подтвердила, что делает эту процедуру. Блогер поделилась подробностями, отметив, что посещает ради этого косметолога ежегодно.

