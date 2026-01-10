Генсек ООН призвал все страны уважать международное право после слов Трампа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все государства уважать международное право после слов президента США Дональда Трампа о его ненужности, сообщил The New York Times официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что намерен удвоить свои усилия в данном направлении.

Его реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам: уважать международное право, которое они сами же и создали, — заявил Дюжаррик.

Ранее президент Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.

До этого лидер США сообщил: контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. При этом каких-либо конкретных сроков он называть не стал. Политик уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу.

Кроме того, Соединенные Штаты не направили Организации Объединенных Наций официальных обоснований своей военной операции в Венесуэле, заявил Дюжаррик. Также он воздержался от прямой оценки действий США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказавшись прямо назвать их похищением.