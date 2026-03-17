Конфликт на Украине исключительно «на совести и на руках» европейских лидеров и украинского правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выставке, посвященной 10-летию создания Федеральной службы войск нацгвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка. По его словам, которые передает ТАСС, президент России Владимир Путин сделал все, чтобы его предотвратить.

Все это кровопролитие исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима, который действует исключительно в интересах зарубежья, а местные просто страдают и стали заложниками и Зеленского, и его окружения, — подчеркнул он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий с русскоговорящим населением.