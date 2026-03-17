17 марта 2026 в 13:56

«На их совести»: Володин назвал виновных в конфликте на Украине

Володин заявил, что конфликт на Украине на совести Евросоюза и Киева

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Конфликт на Украине исключительно «на совести и на руках» европейских лидеров и украинского правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выставке, посвященной 10-летию создания Федеральной службы войск нацгвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка. По его словам, которые передает ТАСС, президент России Владимир Путин сделал все, чтобы его предотвратить.

Все это кровопролитие исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима, который действует исключительно в интересах зарубежья, а местные просто страдают и стали заложниками и Зеленского, и его окружения, — подчеркнул он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий с русскоговорящим населением.

Военкор объяснил значимость освобождения Калеников в ДНР
Мэр с охотничьим карабином хотел прострелить пах школьнику? Дело из ХМАО
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

