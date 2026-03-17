17 марта 2026 в 13:53

В СНГ оценили перспективы возвращения Украины в организацию

Генсек СНГ: Украина в будущем вернется в Содружество

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украина со временем вернется в Содружество Независимых Государств, считает генсек СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что это может произойти не в том формате, как было раньше. По его мнению, в деятельности Содружества в будущем будет участвовать и Молдавия, передает ТАСС.

Со временем, мы уверены в этом, Украина вернется в СНГ, — сказал Лебедев.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что решение молдавских властей разорвать базовые соглашения в рамках Содружества является шагом к геополитическому самоуничтожению. По словам аналитика, Кишинев намеренно наносит урон собственной экономике, отказываясь от выстроенных связей.

В свою очередь молдавский политолог Александр Кориненко сообщил, что отказ властей Молдавии от соглашений со странами СНГ станет шагом к региональной изоляции. Он пояснил, что республика еще не готова к вступлению в ЕС, при этом руководство пытается переориентировать на него экономику страны.

В конце февраля Украина официально вышла из нескольких основополагающих соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая Алма-Атинское соглашение 1991 года. Также речь идет о документах о создании объединенной системы ПВО и координационных институтах СНГ.

