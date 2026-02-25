Украина денонсировала важные соглашения Украина вышла из Алма-Атинского соглашения и других договоров СНГ

Украина официально вышла из нескольких основополагающих соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств, включая Алма-Атинское соглашение 1991 года, сообщается в указах, опубликованных на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Также речь идет о документах о создании объединенной системы ПВО и координационных институтах СНГ.

В частности, Киев денонсировал решения Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года и соглашения, заключенные 10 февраля 1995 года. Эти шаги означают прекращение участия Украины в ряде ключевых структур и договоренностей в рамках Содружества.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Москва и Киев способны подписать с Вашингтоном отдельные экономические соглашения, которые могут включать и аспекты дальнейшей безопасности. Эксперт также предположил наличие отдельного документа, регламентирующего военную составляющую — линию соприкосновения, усиление контроля и создание буферных территорий.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Киев согласится на российские условия переговоров только после полного разгрома на поле боя. Эксперт считает, что сегодняшняя ситуация требует повторения сценария весны 1945 года, когда лишь безвыходное положение заставило врага отказаться от интриг.