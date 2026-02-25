Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 20:23

Украина денонсировала важные соглашения

Украина вышла из Алма-Атинского соглашения и других договоров СНГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина официально вышла из нескольких основополагающих соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств, включая Алма-Атинское соглашение 1991 года, сообщается в указах, опубликованных на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Также речь идет о документах о создании объединенной системы ПВО и координационных институтах СНГ.

В частности, Киев денонсировал решения Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года и соглашения, заключенные 10 февраля 1995 года. Эти шаги означают прекращение участия Украины в ряде ключевых структур и договоренностей в рамках Содружества.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Москва и Киев способны подписать с Вашингтоном отдельные экономические соглашения, которые могут включать и аспекты дальнейшей безопасности. Эксперт также предположил наличие отдельного документа, регламентирующего военную составляющую — линию соприкосновения, усиление контроля и создание буферных территорий.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что Киев согласится на российские условия переговоров только после полного разгрома на поле боя. Эксперт считает, что сегодняшняя ситуация требует повторения сценария весны 1945 года, когда лишь безвыходное положение заставило врага отказаться от интриг.

Украина
СНГ
соглашения
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия связала блокировку «Дружбы» с терактом на «Северных потоках»
«Моя фантомная боль»: провал на Евро, кубок УЕФА — Адвокат ушел из футбола
Дети в США поставили сомнительный рекорд
На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за две недели
США разрешили перепродажу венесуэльской нефти Кубе
В Европе раскрыли, почему «так и не могут поговорить с русскими»
«Они исчезнут»: в США спрогнозировали незавидный для Зеленского конец
Слухи об ампутации, слова о митингах, развод: как живет Андрей Свиридов
Шимпанзе уличили в алкоголизме
В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ
Мировой долг в 2025 году обновил исторический рекорд
«Если IQ позволяет»: Безрукова о возможном визите Джоли в Курскую область
Украина денонсировала важные соглашения
Развод с Матвеевым, список некрасивых, новые фильмы: как живет Яна Сексте
«Путин держит слово»: Песков повторил предложение Зеленскому приехать в РФ
Песков раскрыл, на что Киев тратит силы вместо мирного урегулирования
Появились новые детали о поисках пропавшей в Смоленске школьницы
Пескова позабавил вопрос о встрече Зеленского с Путиным
ВС РФ устроили ночь расплаты для ВСУ, заявление Дурова: что дальше
Кремль раскритиковал подход Киева к территориальному вопросу
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.