28 января 2026 в 15:30

Названы соглашения, которые РФ и Украина могут принять по отдельности с США

Политолог Павлив: РФ и Украина могут подписать с США договоры в сфере экономики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия и Украина могут по отдельности заключить с Соединенными Штатами соглашения в области экономического взаимодействия, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, документ также может содержать положения, касающиеся вопросов послевоенной безопасности.

Историю про треугольник двусторонних соглашений я слышал уже несколько месяцев назад. Она преподносилась так, что переговорный процесс только развивается, и такой формат подписания документа может быть той конструкцией, которая будет реализована касательно всей совокупности договорных отношений. Я предполагаю, что это близко к правде. Могут быть фундаментальные документы, касающиеся характера экономики, восстановления послевоенной безопасности, которые могут быть реализованы именно в таких сложных двусторонних конструкциях, — поделился Павлив.

Он предположил, что также существует документ, который описывает военный аспект конфликта, включая линию разграничения, активизацию мониторинга и создание буферных зон. По словам политтехнолога, именно эти вопросы сейчас обсуждаются на мирных переговорах в Абу-Даби.

При этом [Андрей] Cибига (министр иностранных дел Украины. — NEWS.ru) говорит, что США возьмут на себя некие обязательства по взаимодействию с Европой. Европейцы, безусловно, не будут подписантами каких-либо мирных соглашений между РФ и Украиной. Однако вопросы, например, антироссийских санкций [Евросоюза] и НАТО американцы могут взять на себя. То есть, в целом, это треугольник, но с выходом на дополнительные соглашения уже с внешними участниками переговорного процесса, — резюмировал Павлив.

Ранее Сибига заявил, что мирное соглашение для урегулирования конфликта на Украине может быть заключено в последовательном формате. По его словам, Киев подпишет 20-пунктный документ с США, а Вашингтон — отдельно с Россией.

