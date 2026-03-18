Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана

Пост вице-президента утвердили в конституции Казахстана, заявил Lenta.ru политолог Юрий Солозобов. По его мнению, это стало наиболее важным нововведением. Эксперт уточнил, что человек на этой должности станет дублером главы государства и тем самым обеспечит устойчивость системы.

Ключевое нововведение в конституции Казахстана — пост вице-президента. Другими важными положениями стали создание однопалатного парламента и новой площадки для диалога — консультативного Народного совета Казахстана, — отметил Солозобов.

Он подчеркнул, что вице-президент сохранит непрерывность власти, и впоследствии может быть потенциальным преемником главы Казахстана. Политолог добавил, что соответствующий пост уже существовал в стране в 1990-е годы, однако так и не прижился.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что республика впервые проведет административную амнистию. Он обратился к парламенту с просьбой принять соответствующий закон до конца сессии.