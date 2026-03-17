Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии

Казахстан впервые в истории страны проведет административную амнистию, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном собрании по случаю принятия новой конституции. Он также обратился к парламенту с просьбой принять соответствующий закон до конца сессии, речь опубликована на сайте администрации лидера.

В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны, — сообщил Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев официально утвердил новую конституцию после успешного проведения референдума. Президент Казахстана поставил свою подпись в документе.

До этого Токаев объявил 15 марта Днем конституции республики. Этот день стал государственным праздником в честь принятия основного закона страны. Глава государства назвал событие эпохальным и подчеркнул его влияние на жизнь страны.