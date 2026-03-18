18 марта 2026 в 12:56

Песков объяснил, почему Путин помиловал 23 осужденных женщины

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Владимир Путин помиловал 23 осужденных женщины, откликнувшись на соответствующие обращения общественных деятелей и правозащитников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что затронутые ими вопросы не остались без внимания главы государства, передает ТАСС.

Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции, — отметил представитель Кремля.

Днем ранее глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Он отметил, что среди них есть родственники участников специальной военной операции, а также женщины с детьми.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек. Большинство помилованных получили сроки за экстремизм. Все заключенные раскаялись в содеянном и пообещали впредь не нарушать законы. Отмечается, что среди помилованных 11 женщин.

