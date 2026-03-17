Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:59

В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин

Останина предложила амнистию для тяжелобольных женщин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России следует провести амнистию для тяжелобольных женщин, осужденных за нетяжкие преступления, заявила в беседе с Life.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так она прокомментировала ситуацию с блогером Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак.

Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй?заявила Останина.

Парламентарий выразила поддержку решению о приостановке уголовного преследования Валерии Чекалиной, отметив, что подобные меры должны применяться не выборочно, а в отношении всех женщин, оказавшихся в сопоставимых условиях.

По ее оценке, действующая практика нередко не предусматривает гуманного подхода к обычным гражданам, даже в случаях, когда речь идет о нетяжких преступлениях и тяжелых заболеваниях. Останина подчеркнула, что внимание к таким ситуациям не должно зависеть от публичности фигурантов.

Она также указала на необходимость смягчения наказаний для отдельных категорий, включая детей младше 14 лет и родителей-одиночек. При этом депутат отметила, что соответствующие инициативы пока не находят достаточной поддержки на законодательном уровне.

Ранее Чекалина впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.

амнистия
Госдума
Нина Останина
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.