В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин

В России следует провести амнистию для тяжелобольных женщин, осужденных за нетяжкие преступления, заявила в беседе с Life.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так она прокомментировала ситуацию с блогером Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак.

Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй? — заявила Останина.

Парламентарий выразила поддержку решению о приостановке уголовного преследования Валерии Чекалиной, отметив, что подобные меры должны применяться не выборочно, а в отношении всех женщин, оказавшихся в сопоставимых условиях.

По ее оценке, действующая практика нередко не предусматривает гуманного подхода к обычным гражданам, даже в случаях, когда речь идет о нетяжких преступлениях и тяжелых заболеваниях. Останина подчеркнула, что внимание к таким ситуациям не должно зависеть от публичности фигурантов.

Она также указала на необходимость смягчения наказаний для отдельных категорий, включая детей младше 14 лет и родителей-одиночек. При этом депутат отметила, что соответствующие инициативы пока не находят достаточной поддержки на законодательном уровне.

Ранее Чекалина впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.