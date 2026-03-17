Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 15 марта государственным праздником — Днем конституции республики. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, посвященном принятию основного закона страны, назвав произошедшее поистине эпохальным событием, передает пресс-служба главы государства.

Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью основной закон Казахстана, — сказал Токаев.

Президент также уточнил, что 1 июля народная конституция официально вступит в силу. В своем выступлении глава республики искренне поздравил всех соотечественников с принятием основного закона.

Ранее сообщалось, что более 85% жителей Казахстана выступили за принятие новой конституции страны. За новый основной закон на референдуме проголосовали 8 123 756 граждан, что составило 87,15% от общего числа принявших участие в плебисците.

