Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане

Президентская модель власти Казахстана восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в День госсимволов. По его словам, которые приводит «Sputnik Казахстан», эта историческая преемственность отражена в новой конституции страны.

Современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды, — отметил казахстанский лидер.

Токаев напомнил, что Золотая Орда была развитой средневековой державой с собственными институтами власти, дипломатией и системой управления, а ее наследие является общим достоянием народов Евразии. При этом он подчеркнул, что задача заключается не в бездумном копировании или пропаганде устаревших практик, а во вдумчивом осмыслении и качественной модернизации ценностей ушедшей великой эпохи.

Ранее Токаев призвал ученых отказаться от упрощенного взгляда на события прошлого и позитивно переосмыслить историю Золотой Орды. По словам главы государства, история Великой Степи до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв, что заметно упрощает и искажает реальность.