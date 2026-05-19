Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 14:11

Токаев сделал неожиданное заявление о Золотой Орде

Токаев призвал не упрощать историю Золотой Орды и позитивно переосмыслить

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ученых отказаться от упрощенного взгляда на события прошлого и позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, выступая на международном симпозиуме в Астане. По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, история Великой Степи до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв, что заметно упрощает и искажает реальность.

Без осознания и признания глубинной преемственности трудно объективно оценить стремительный взлет Золотой Орды. И здесь, конечно же, огромное значение имеет богатейшее наследие выдающихся мыслителей, творивших научные, философские, литературные шедевры задолго до основания Золотой Орды, — отметил Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что позитивному переосмыслению истории поможет изучение интеллектуального наследия — в частности, трудов выдающихся мыслителей, повлиявших на становление культурной и мировоззренческой основы народов Великой Степи.

Ранее Национальный банк Казахстана представил новую коллекционную монету из серебра, посвященную историческому наследию Золотой Орды. Выпуск изделия направлен на сохранение памяти о значимых этапах становления государственности на территории Евразии.

Страны СНГ
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
История
Золотая Орда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами
Деда погибшего военного вышвырнули силой с митинга Пашиняна
Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии
Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии
Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека
Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки
«Провоцирует переходить на личности»: Косачев осадил главу МИД Литвы
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов
Семь БПЛА сбили над Ленобластью
Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда
В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков
Лихачев раскрыл ближайшие планы по иранской АЭС «Бушер»
Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале
Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком
Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России
Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние
Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки
Украинского спецназовца задержали за «спасение» сограждан
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.