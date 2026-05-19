Токаев сделал неожиданное заявление о Золотой Орде Токаев призвал не упрощать историю Золотой Орды и позитивно переосмыслить

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ученых отказаться от упрощенного взгляда на события прошлого и позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, выступая на международном симпозиуме в Астане. По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, история Великой Степи до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв, что заметно упрощает и искажает реальность.

Без осознания и признания глубинной преемственности трудно объективно оценить стремительный взлет Золотой Орды. И здесь, конечно же, огромное значение имеет богатейшее наследие выдающихся мыслителей, творивших научные, философские, литературные шедевры задолго до основания Золотой Орды, — отметил Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что позитивному переосмыслению истории поможет изучение интеллектуального наследия — в частности, трудов выдающихся мыслителей, повлиявших на становление культурной и мировоззренческой основы народов Великой Степи.

Ранее Национальный банк Казахстана представил новую коллекционную монету из серебра, посвященную историческому наследию Золотой Орды. Выпуск изделия направлен на сохранение памяти о значимых этапах становления государственности на территории Евразии.