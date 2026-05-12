12 мая 2026 в 18:17

Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету в честь Золотой Орды

Национальный банк Казахстана представил новую коллекционную монету из серебра, посвященную историческому наследию Золотой Орды. Выпуск изделия направлен на сохранение памяти о значимых этапах становления государственности на территории Евразии, рассказали в пресс-службе регулятора.

Историческое наследие Золотой Орды, олицетворяя преемственность тысячелетней цивилизации Великой Степи, занимает важное место в формировании государственности и культурной идентичности народов Евразии, — пояснили в банке.

Дизайн новинки включает изображение воина на коне с войском на лицевой стороне и государственный герб на обороте. Монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением, массой 62,2 грамма, диаметром 50 мм. Номинал изделия составляет 2000 тенге (320 рублей), а общий тираж ограничен всего одной тысячей экземпляров. Информацию о точной дате начала продаж ведомство пообещало предоставить дополнительно в официальных источниках.

