Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей

Первой жертвой аферистов стала 66-летняя женщина из Тулы. Потерпевшей соучастник представился сотрудником правоохранительного органа и убедил пенсионерку под предлогом декларирования передать 33 золотых монеты общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей, — сказано в сообщении.
До этого стало известно, что в Москве 16-летняя школьница стала жертвой мошенников, передав им деньги и драгоценности на общую сумму свыше 3 млн рублей. Злоумышленники убедили девушку, что ценности необходимо отдать «для проверки».
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, существует превентивный шаг в виде установки самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.