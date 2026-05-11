Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей Пенсионерка отдала мошенникам 33 золотые монеты на сумму свыше 3,8 млн рублей

Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 33 золотые монеты на общую сумму свыше 3,8 млн рублей и еще 5 млн рублей наличными, передает столичная прокуратура. По данным ведомства, злоумышленники забрали их под предлогом декларирования.

Первой жертвой аферистов стала 66-летняя женщина из Тулы. Потерпевшей соучастник представился сотрудником правоохранительного органа и убедил пенсионерку под предлогом декларирования передать 33 золотых монеты общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве 16-летняя школьница стала жертвой мошенников, передав им деньги и драгоценности на общую сумму свыше 3 млн рублей. Злоумышленники убедили девушку, что ценности необходимо отдать «для проверки».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, существует превентивный шаг в виде установки самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.