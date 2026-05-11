Школьница отдала мошенникам украшения на 3 млн рублей «для проверки»

В Москве школьница отдала мошенникам деньги и украшения на 3 млн рублей

В Москве 16-летняя школьница стала жертвой мошенников, передав им деньги и драгоценности на общую сумму свыше 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Злоумышленники убедили девушку, что ценности необходимо отдать «для проверки».

Сначала с ней связался якобы сотрудник службы доставки и попросил назвать код из СМС. Затем в разговор вступили «представители госструктур», которые заявили, что курьеры оказались мошенниками, а личный кабинет подростка взломан. Под предлогом проверки аферисты велели вынести из дома все наличные и украшения. Девушка собрала имущество и передала его приехавшему курьеру.

Вскоре после этого 26-летнего подозреваемого задержали в другом районе Москвы, однако к тому моменту он уже успел передать похищенное своим сообщникам. Мужчина действовал за вознаграждение и нашел вакансию в одном из мессенджеров. Сейчас он арестован, его подельников разыскивают.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что аферисты создают фейковые профили соседей в поддельных чатах, чтобы усыпить бдительность. Он уточнил, что от жертвы могут требовать подписать обращение с просьбой об установке шлагбаума или заявление на пересмотр счетов за коммунальные услуги. Основная цель таких схем — получение доступа к «Госуслугам».

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
